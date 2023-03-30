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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Синоптики назвали даты похолодания в Екатеринбурге

30 марта 2023, 08:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге синоптики предупредили граждан о надвигающихся холодах. Однако вскоре они сменятся потеплением.

Как рассказал метеоролог Алексей Пулин, что в четверг, 30 марта, через Свердловскую область пройдет центр антициклона. Поэтому в регионе будет малооблачно. Не ожидается и осадков.

Пулин утверждает, что большая часть свердловчан в этот день будет находиться в умеренно-холодной воздушной массе. Днем воздух прогреется на незначительные отметки.

Однако уже к выходным в регионе установится жаркая по весенним меркам погода. По данным синоптиков свердловского Гидрометцентра, днем 30 марта ожидается +5... +7 градусов и слабый ветер.

31 марта прогнозируется переменная облачность и +7... +9 градусов в дневное время. 1 апреля днем воздух прогреется до +15 градусов, а 2 апреля – до +17 градусов.

В начале апреля в Нижнем Тагиле ожидается потепление
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Погода#Похолодание#Потепление#Природа#Новости УрФО
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