Синоптики назвали даты похолодания в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как рассказал метеоролог Алексей Пулин, что в четверг, 30 марта, через Свердловскую область пройдет центр антициклона. Поэтому в регионе будет малооблачно. Не ожидается и осадков.
Пулин утверждает, что большая часть свердловчан в этот день будет находиться в умеренно-холодной воздушной массе. Днем воздух прогреется на незначительные отметки.
Однако уже к выходным в регионе установится жаркая по весенним меркам погода. По данным синоптиков свердловского Гидрометцентра, днем 30 марта ожидается +5... +7 градусов и слабый ветер.
31 марта прогнозируется переменная облачность и +7... +9 градусов в дневное время. 1 апреля днем воздух прогреется до +15 градусов, а 2 апреля – до +17 градусов.