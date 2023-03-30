TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В отставку отправлен первый замглавы МЧС Александр Чуприян

30 марта 2023, 09:39
Фото: 1MI
Первый замглавы МЧС Александр Чуприян отправлен в отставку. Постановление подписал президент РФ Владимир Путин.

После гибели главы ведомства Евгения Зиничева в сентябре 2021 года Чуприян руководил МЧС в статусе врио.

В министерстве Чуприян работал с 2006 года, а в спасательных структурах — с конца 1970-х. Документ об его отставке опубликован на портале правовой информации.

В ведомстве он проработал около 20 лет. На должность замминистра он был назначен в 2006 году, а в 2018-м он стал первым замминистра. 

В феврале о грядущей отставке Чуприяна писали источники РБК. Они сообщали, что после отпуска Чуприян высказал желание уйти, о чем в ходе селекторного совещания, а в сентябре 2021 года Чуприян руководил МЧС в статусе врио.

Губернатор Омской области ушел в отставку
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Врио#Отставка#МЧС#Общество#Путин#Владимир Путин
Подпишитесь
«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза
Сегодня, 06:16
Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта
28 марта 15:44
До 36 раз превышали норму вредные вещества в реке Тагил в январе этого года
Вчера, 07:47
Появилось видео с пенсионеркой, пытавшейся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:02
Бывшую воинскую часть на Фрунзе в Нижнем Тагиле снесут к началу лета
Вчера, 15:20
Спортплощадку в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Екатеринбурга
Сегодня, 06:42