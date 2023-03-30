В отставку отправлен первый замглавы МЧС Александр Чуприян

В министерстве Чуприян работал с 2006 года, а в спасательных структурах — с конца 1970-х. Документ об его отставке опубликован на портале правовой информации.



В ведомстве он проработал около 20 лет. На должность замминистра он был назначен в 2006 году, а в 2018-м он стал первым замминистра.



В феврале о грядущей отставке Чуприяна писали источники РБК. Они сообщали, что после отпуска Чуприян высказал желание уйти, о чем в ходе селекторного совещания, а в сентябре 2021 года Чуприян руководил МЧС в статусе врио.