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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Чуть не сбивший девушку на переходе водитель в Нижнем Тагиле ездил без прав

3 апреля 2023, 06:57
Фото: 1MI
Водителя, который чуть не сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле, найден. Им оказался мужчина 1988 года рождения. У него отсутствуют права на управление автомобилем, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

В отношении водителя были составлены 3 административных материала — за управление транспортом без прав, за непредоставление преимущества пешеходу, а также за выезд на встречную полосу.

Нарушитель вызван на комиссию для принятия решения по вынесенным протоколам об административным правонарушениям, где руководителем с данным гражданином будет проведена дальнейшая профилактическая работа по предупреждению подобных фактов нарушений, — рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Сам водитель рассказал, что у него устойчивые навыки управления автомобилем, а девушку он увидел в последний момент. Мужчина успел вывернуть руль и ему удалось избежать столкновения. В Отделе пропаганды отметили, что ранее этот мужчина за нарушение ПДД не привлекался.

Напомним, инцидент произошел на улице Юности в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле. Момент попал на видео. На нем видно, что Mercedes выехал на пешеходный переход, когда по нему шла девушка.

В Нижнем Тагиле Mercedes чуть не сбил девушку на переходе
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#Ирина Кирилова#Водитель#Авария#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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