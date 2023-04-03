Чуть не сбивший девушку на переходе водитель в Нижнем Тагиле ездил без прав

Сам водитель рассказал, что у него устойчивые навыки управления автомобилем, а девушку он увидел в последний момент. Мужчина успел вывернуть руль и ему удалось избежать столкновения. В Отделе пропаганды отметили, что ранее этот мужчина за нарушение ПДД не привлекался.