Чуть не сбивший девушку на переходе водитель в Нижнем Тагиле ездил без прав

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В отношении водителя были составлены 3 административных материала — за управление транспортом без прав, за непредоставление преимущества пешеходу, а также за выезд на встречную полосу.
Нарушитель вызван на комиссию для принятия решения по вынесенным протоколам об административным правонарушениям, где руководителем с данным гражданином будет проведена дальнейшая профилактическая работа по предупреждению подобных фактов нарушений, — рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сам водитель рассказал, что у него устойчивые навыки управления автомобилем, а девушку он увидел в последний момент. Мужчина успел вывернуть руль и ему удалось избежать столкновения. В Отделе пропаганды отметили, что ранее этот мужчина за нарушение ПДД не привлекался.
Напомним, инцидент произошел на улице Юности в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле. Момент попал на видео. На нем видно, что Mercedes выехал на пешеходный переход, когда по нему шла девушка.