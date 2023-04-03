Директору школы танцев в Первоуральске вынесен приговор за обман с поездкой в Сочи

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
В ходе разбирательств установлено, что в апреле 2022 года Пишкова предложила родителям учеников организовать поездку на 6 дней в Сочи для участия в конкурсе-фестивале. Для этого она начала сбор средств со всех желающих.
Четыре семьи на предложение откликнулись и перевели руководителю 425 тысяч рублей. Однако последняя не собиралась организовывать поездку, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Обвиняемая пыталась скрыть свои намерения путем приобретения 11 билетов на поезд до Лоо (Сочи). Электронные билеты она отправила потерпевшим в мессенджерах. Позднее Пишкова сообщила потерпевшим, что конкурс отменен, а потому поездка не состоится и билеты будут заменены на другие даты.
Купленные ранее билеты женщина вернула обратно в кассу и забрала себе всю сумму. Также она присвоила себе средства, направленные родителями за поездку.
В результате суд приговорил Алису Пишкову к трем годам лишения свободы, но они были заменены на три года принудительных работ. С ее дохода также будут взыскиваться 10% в доход государства.