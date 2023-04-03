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Published Сегодня, 07:38

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Директору школы танцев в Первоуральске вынесен приговор за обман с поездкой в Сочи

3 апреля 2023, 07:38
Фото: 1MI
За мошенничество с поездкой в Сочи руководителю школы танцев в Первоуральске Алисе Пишковой вынесен приговор. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе разбирательств установлено, что в апреле 2022 года Пишкова предложила родителям учеников организовать поездку на 6 дней в Сочи для участия в конкурсе-фестивале. Для этого она начала сбор средств со всех желающих.

Четыре семьи на предложение откликнулись и перевели руководителю 425 тысяч рублей. Однако последняя не собиралась организовывать поездку, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Обвиняемая пыталась скрыть свои намерения путем приобретения 11 билетов на поезд до Лоо (Сочи). Электронные билеты она отправила потерпевшим в мессенджерах. Позднее Пишкова сообщила потерпевшим, что конкурс отменен, а потому поездка не состоится и билеты будут заменены на другие даты.

Купленные ранее билеты женщина вернула обратно в кассу и забрала себе всю сумму. Также она присвоила себе средства, направленные родителями за поездку.

В результате суд приговорил Алису Пишкову к трем годам лишения свободы, но они были заменены на три года принудительных работ. С ее дохода также будут взыскиваться 10% в доход государства.

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#Ирина Кирилова#Приговор#Мошенничество#Родители#Дети#Криминал#Первоуральск
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