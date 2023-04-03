После обнаружения таракана в супе школьную столовую в Нижнем Тагиле ждет проверка

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Следователям предстоит выяснить, насколько соблюдалась организация питания учеников в соответствии с законом. Также будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Там отметили, что при выявлении нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.
По данным управления образования Нижнего Тагила, проверку проведет и специальная комиссия, куда войдут представители родительского комитета. Руководство школы отметило, что дезинсекция на пищеблоке проводится ежемесячно. Последний раз она была 24 марта 2023 года. Фирма, которая обеспечивает питание школьников, будет выставлена претензия.