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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

После обнаружения таракана в супе школьную столовую в Нижнем Тагиле ждет проверка

3 апреля 2023, 08:12
Фото: 1MI
После жалоб учеников на насекомых в еде, прокуратура Нижнего Тагила начала проверку столовой школы No7.

Следователям предстоит выяснить, насколько соблюдалась организация питания учеников в соответствии с законом. Также будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Там отметили, что при выявлении нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным управления образования Нижнего Тагила, проверку проведет и специальная комиссия, куда войдут представители родительского комитета. Руководство школы отметило, что дезинсекция на пищеблоке проводится ежемесячно. Последний раз она была 24 марта 2023 года. Фирма, которая обеспечивает питание школьников, будет выставлена претензия.

 

На таракана в супе в школьной столовой пожаловались ученики в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Столовая#Школа#Дети
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