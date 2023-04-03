Задержана подозреваемая во взрыве в кафе в Петербурге

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Следствие полагает, что Дарья принесла в заведение и вручила Татарскому статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка, пишет ТАСС.
Следователи устанавливают мотивы совершения подозреваемой преступления. Само ЧП произошло в вечернее время в воскресенье, 2 апреля. После произошедшего в доме у девушки прошли обыски. Были опрошены ее мама и сестра.
Напомним, что ранее Трепова была объявлена в федеральный розыск. В результате взрыва ранения получили около 30 человек. Часть из них находится в тяжелом состоянии, часть в среднем, а некоторым казали медпомощь амбулаторно.