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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Задержана подозреваемая во взрыве в кафе в Петербурге

3 апреля 2023, 09:26
Фото: 1MI
26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге. Девушку подозревают в причастности к взрыву в кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Следствие полагает, что Дарья принесла в заведение и вручила Татарскому статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка, пишет ТАСС.

Следователи устанавливают мотивы совершения подозреваемой преступления. Само ЧП произошло в вечернее время в воскресенье, 2 апреля. После произошедшего в доме у девушки прошли обыски. Были опрошены ее мама и сестра.

Напомним, что ранее Трепова была объявлена в федеральный розыск. В результате взрыва ранения получили около 30 человек. Часть из них находится в тяжелом состоянии, часть в среднем, а некоторым казали медпомощь амбулаторно.

Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
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#Елена Озерова#Задержание#Кафе#Взрыв#Подозреваемая#Криминал#Санкт-Петербург
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