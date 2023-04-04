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Алексей Орлов подписал постановление с инструкциями на случай военных действий

4 апреля 2023, 09:08
Фото: 1MI
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал чрезвычайное постановление о том, как вести себя в случае военных действий и ЧС, а также как спасать и хоронить людей.

Документ включает в себя план действий на случай военных конфликтов и их последствий, а также природных ЧС, пишет 66.ru

Предыдущее аналогичное постановление было разработано и подписано еще при Александре Якобе в 2015 году. Оно изменялось дважды.

В новом документе прописано, какие именно мероприятия по гражданской обороне может проводить горадминистрация в случае ЧС. Постановление включает в себя 15 пунктов:

  • Подготовка в области гражданской обороны. Это подготовка граждан к определенным действиям в случае природных катаклизмов;
  • Оповещение об опасности в случае военных конфликтов и ЧС. Здесь речь идет о подготовке системы оповещения к работе;
  • Порядок эвакуации людей, предоставление им средств защиты, световой и других видов маскировки.
  • Порядок проведения аварийно-спасательных работ в условиях военных конфликтов и при ЧС;
  • Жизнеобеспечение людей, пострадавших при военных конфликтах.
  • Борьба с пожарами, возникшими в ходе военных конфликтов;
  • Порядок захоронения граждан в военное время;
  • Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
  • Порядок восстановления работы коммунальных служб в военное время;
  • Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
  • Порядок обнаружения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому заражению;
  • Порядок восстановления районов, пострадавших при военных конфликтах и ЧС;
  • Порядок устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС; 
  • Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
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#Постановление#Губкрнатор#Конфликт#ЧП#ЧС#Эвакуация#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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