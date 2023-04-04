Алексей Орлов подписал постановление с инструкциями на случай военных действий

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал чрезвычайное постановление о том, как вести себя в случае военных действий и ЧС, а также как спасать и хоронить людей.

Документ включает в себя план действий на случай военных конфликтов и их последствий, а также природных ЧС, пишет 66.ru Предыдущее аналогичное постановление было разработано и подписано еще при Александре Якобе в 2015 году. Оно изменялось дважды. В новом документе прописано, какие именно мероприятия по гражданской обороне может проводить горадминистрация в случае ЧС. Постановление включает в себя 15 пунктов: Подготовка в области гражданской обороны. Это подготовка граждан к определенным действиям в случае природных катаклизмов;

Оповещение об опасности в случае военных конфликтов и ЧС. Здесь речь идет о подготовке системы оповещения к работе;

Порядок эвакуации людей, предоставление им средств защиты, световой и других видов маскировки.

Порядок проведения аварийно-спасательных работ в условиях военных конфликтов и при ЧС;

Жизнеобеспечение людей, пострадавших при военных конфликтах.

Борьба с пожарами, возникшими в ходе военных конфликтов;

Порядок захоронения граждан в военное время;

Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;

Порядок восстановления работы коммунальных служб в военное время;

Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;

Порядок обнаружения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому заражению;

Порядок восстановления районов, пострадавших при военных конфликтах и ЧС;

Порядок устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС;

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