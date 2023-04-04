Алексей Орлов подписал постановление с инструкциями на случай военных действий

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Документ включает в себя план действий на случай военных конфликтов и их последствий, а также природных ЧС, пишет 66.ru
Предыдущее аналогичное постановление было разработано и подписано еще при Александре Якобе в 2015 году. Оно изменялось дважды.
В новом документе прописано, какие именно мероприятия по гражданской обороне может проводить горадминистрация в случае ЧС. Постановление включает в себя 15 пунктов: