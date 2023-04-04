ГИТИС проведет онлайн-консультации для юных актеров из Свердловской области

Проект «Поколение М» за годы своего существования помог определиться с выбором профессии тысячам свердловских школьников. В 2022 году более 200 юных уральцев приняли участие в различных всероссийских конкурсах и мероприятиях «Поколения М». Семеро из них одержали победы. Среди них 2 школьницы из Асбеста. Ученицы выиграли в творческом конкурсе «Лаборатория Zoo» благодаря подготовленным работам на тему экологии и животного мира. Призом для них стала поездка в Московский зоопарк.