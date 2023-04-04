ГИТИС проведет онлайн-консультации для юных актеров из Свердловской области

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
Старший преподаватель кафедры мастерства актеры ГИТИСа Екатерина Николаева проведет онлайн-встречи с будущими актерами 6 и 7 апреля. Желающие принять участие в прослушиваниях абитуриенты должны подготовить программу по прочтению басни, стихотворения или прозы. Также будет оцениваться необходимое для актера чувство ритма, музыкальность, пластичность и другие качества. Поступающим могут предложить исполнить любую песню или танец. На выступление одного кандидата отводится 10 минут.
6 апреля, перед началом прослушиваний, состоится образовательный мастер-класс для воспитанников и выпускников музыкальных школ, кружков и студий. Екатерина Николаева поделится информацией и советами по успешному прохождению вступительных испытаний. Все мероприятия проходят в рамках федерального творческого проекта «Поколение М».
Проект «Поколение М» за годы своего существования помог определиться с выбором профессии тысячам свердловских школьников. В 2022 году более 200 юных уральцев приняли участие в различных всероссийских конкурсах и мероприятиях «Поколения М». Семеро из них одержали победы. Среди них 2 школьницы из Асбеста. Ученицы выиграли в творческом конкурсе «Лаборатория Zoo» благодаря подготовленным работам на тему экологии и животного мира. Призом для них стала поездка в Московский зоопарк.
В 2023 году у выпускников школ появится возможность побывать на консультациях одного из ведущих театральных ВУЗов. Участие в подобных онлайн-мероприятиях помогает конкурсантам из любой точки страны проявить свой талант и способности.
Каждый записавшийся на прослушивание получит приглашение на творческую онлайн-встречу на платформе Webinar от МТС и индивидуальное время для кастинга. Участие в проекте бесплатное.