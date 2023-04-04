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Голосование за объекты благоустройства на 2024 год стартует в Нижнем Тагиле 15 апреля

4 апреля 2023, 06:55
Фото: 1MI
С 15 апреля по 13 мая 2023 года в Нижнем Тагиле пройдет голосование по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Работы на них будут выполняться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе администрации города.

Впервые на обсуждение тагильчан были вынесены 4 объекта:

  • Площадь перед зданием Машиностроительного техникума по проспекту Вагоностроителей, 14а:
  • Территория в пределах многоквартирных домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей,
  • Парк в микрорайоне Рудник им. III Интернационала;
  • Ленинградский проспект на участке от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского (нечетная сторона).

В дни голосования в городе планируется работа волонтеров, которые будут рассказывать горожанам об объектах, являющихся участниками. Также с их помощью можно заполнить форму и оставить свой голос на платформе za.gorodsreda.ru.

Руководитель волонтерского штаба Светлана Мусатова отметила, что стать волонтером может каждый тагильчанин старше 14 лет. Узнать подробнее о том, как им стать, можно на сайте штаба.

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#Ирина Кирилова#Голосование#Благоустройство#Нацпроект#Город#Касается каждого#Нижний Тагил
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