Голосование за объекты благоустройства на 2024 год стартует в Нижнем Тагиле 15 апреля

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Впервые на обсуждение тагильчан были вынесены 4 объекта:
В дни голосования в городе планируется работа волонтеров, которые будут рассказывать горожанам об объектах, являющихся участниками. Также с их помощью можно заполнить форму и оставить свой голос на платформе za.gorodsreda.ru.
Руководитель волонтерского штаба Светлана Мусатова отметила, что стать волонтером может каждый тагильчанин старше 14 лет. Узнать подробнее о том, как им стать, можно на сайте штаба.