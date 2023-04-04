Голосование за объекты благоустройства на 2024 год стартует в Нижнем Тагиле 15 апреля

С 15 апреля по 13 мая 2023 года в Нижнем Тагиле пройдет голосование по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Работы на них будут выполняться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе администрации города.

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