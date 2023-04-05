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Дефицит рабочих на свердловских предприятиях составляет 15 тысяч человек

5 апреля 2023, 10:11
Фото: 1MI
15 тысяч человек не хватает для работы на промышленных предприятиях Свердловской области. Такую цифру озвучил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Эту информацию он озвучил на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле, пишет Ура.ру.

Также, по его словам, наиболее востребованы в настоящий момент токари. Из-за дефицита кадров была запущена программа «Профессионалитет», в рамках которой будущих специалистов готовят к работе. Губернатор отметил, что 65% выпускников девятых классов выбрали рабочие специальности.

По данным департамента информационной политики по региону, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в 6 раз. Помимо токарей, наиболее востребованы такие специальности, как слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков.

Уровень средней зарплаты в Свердловской области пока отстает от среднероссийского. Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечивать рост заработной платы работников предприятий темпами, как минимум, выше уровня инфляции, - сказал Евгений Куйвашев.

Также, по словам главы региона, что по профориентационной деятельности Свердловская область считается одним из лидеров.

На заседании было отмечено и то, что в регионе растет индекс промышленного производства. Об этом рассказал уполномоченный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Он сказал, что промышленность Урала и Сибири не допустила остановки и развала производства — того, чем нас пугали из-за рубежа, не сбылось.

Индекс промпроизводства по итогу 2022 года снизился всего на 0,6%. По итогам января и февраля фиксируется разворот в сторону роста — по Свердловской области индекс составил 107,3%, — добавил Якушев.
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#Елена Озерова#Заводы#Промышленность#Рабочие#Дефицит кадров#Экономика#Свердловская область
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