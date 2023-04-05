Дефицит рабочих на свердловских предприятиях составляет 15 тысяч человек

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
Эту информацию он озвучил на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле, пишет Ура.ру.
Также, по его словам, наиболее востребованы в настоящий момент токари. Из-за дефицита кадров была запущена программа «Профессионалитет», в рамках которой будущих специалистов готовят к работе. Губернатор отметил, что 65% выпускников девятых классов выбрали рабочие специальности.
По данным департамента информационной политики по региону, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в 6 раз. Помимо токарей, наиболее востребованы такие специальности, как слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков.
Уровень средней зарплаты в Свердловской области пока отстает от среднероссийского. Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечивать рост заработной платы работников предприятий темпами, как минимум, выше уровня инфляции, - сказал Евгений Куйвашев.
Также, по словам главы региона, что по профориентационной деятельности Свердловская область считается одним из лидеров.
На заседании было отмечено и то, что в регионе растет индекс промышленного производства. Об этом рассказал уполномоченный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
Он сказал, что промышленность Урала и Сибири не допустила остановки и развала производства — того, чем нас пугали из-за рубежа, не сбылось.
Индекс промпроизводства по итогу 2022 года снизился всего на 0,6%. По итогам января и февраля фиксируется разворот в сторону роста — по Свердловской области индекс составил 107,3%, — добавил Якушев.