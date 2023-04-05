Дефицит рабочих на свердловских предприятиях составляет 15 тысяч человек

По данным департамента информационной политики по региону, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в 6 раз. Помимо токарей, наиболее востребованы такие специальности, как слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков.