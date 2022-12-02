Теперь граждан ближайшего зарубежья, предпочитающих зарабатывать в других странах, привлекают не Россия, а Англия, Япония и Южная Корея, считает Диана Данильченко. Несмотря на их отдаленность, агентства по привлечению трудовых мигрантов в этих странах набирают все больше оборотов и предлагают более выгодные условия. И, как следствие, граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана выбирают миграцию в эти страны, а не в Россию.