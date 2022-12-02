В период с января по август 2022 года в Свердловскую область из других стран, в том числе СНГ, прибыло 11 612 человек. При этом количество уехавших — 13 888 человек. То есть миграционная убыль в регионе составила 2 276 человек.
Для сравнения с тем же периодом прошлого года: прибыло — 10 384 человек, уехало — 4618 человек. Прирост — 5766 человек. Такие данные приводит Свердловскстат.
Часть уехавших составляют трудовые мигранты, которые приезжали в основном из стран СНГ, чтобы заработать в России денег. Эксперты отмечают, что их массовый отток начался еще во время пандемии коронавируса. Но в начале 2022 года, когда большинство ограничений было снято, иностранные граждане вновь стали возвращаться в Россию. Все изменило 24 февраля, когда началась специальная военная операция на территории Украины.
После объявления о частичной мобилизации, многие люди, намеревавшиеся прибыть в Россию, возвращали билеты и отказывались от работы. Один из работодателей оплатил 35 билетов на самолет из Узбекистана, а прилетело только 18 человек. Для них прибытие в Россию стало казаться небезопасным, распространялись слухи, что их тоже могут призвать, — рассказала TagilCity.ru специалист интернет-маркетинга в аутсорсинговой компании по найму иностранных сотрудников MIMINO Диана Данильченко.
Еще одной причиной спада трудовой миграции эксперты называют экономическую нестабильность. После обвала курса рубля ехать на заработки в Россию, в том числе и в Свердловскую область, стало не выгодно, так как зарплата в долларах значительно снизилась.
Затем курс восстановился, но появились ограничения на вывод денег — это не самая большая и нерешаемая проблема, но на фоне всего происходящего добавляет тревожных настроений, — считает Диана Данильченко.
В связи с дорогой жизнью в России, из-за непростой логистики и высоких цен на авиабилеты мигранты стали повышать цены на свой труд. И, если раньше иностранцы из ближайшего зарубежья считались дешевой рабочей силой, то сейчас их найм стоит дороже. Компаниям приходится отказываться от рабочих мигрантов и искать кадры на своей территории.
В свое время мы добивались возвращения иностранных рабочих на стройплощадки, но, когда вернули, оказалось, что это очень дорогая рабочая сила. Им нужно заплатить за проезд к месту работы, а авиабилеты стали недешевы. Мигранты, оценив ситуацию, стали повышать расценки за свой труд. Получается, что выгоднее принимать на работу местные кадры, но их не найти в нужном количестве, — рассказал редакции заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.
Теперь граждан ближайшего зарубежья, предпочитающих зарабатывать в других странах, привлекают не Россия, а Англия, Япония и Южная Корея, считает Диана Данильченко. Несмотря на их отдаленность, агентства по привлечению трудовых мигрантов в этих странах набирают все больше оборотов и предлагают более выгодные условия. И, как следствие, граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана выбирают миграцию в эти страны, а не в Россию.
С оттоком мигрантов некоторые отрасли в Свердловской области стали испытывать нехватку кадров. Она началась еще в пандемийное время, но сейчас вышла на новый уровень.
Поиск квалифицированной рабочей силы, пожалуй, перманентный процесс для строителей. Мы проводили опрос 30 компаний из двух тысяч участников нашей СРО. Они заявили о нехватке свыше 5000 рабочих. Наибольший дефицит предприятия стройиндустрии испытывают в квалифицированных монолитчиках, бетонщиках, каменщиках, — рассказал Денис Снетков.
Всего в России кадровый голод в строительной индустрии, по разным оценкам экспертов, составляет от 2 до 5 млн рабочих.
Спрос на кадры в Свердловской области вырос также в сфере грузовых и пассажирских перевозок, где также значительную долю среди водителей составляли мигранты. По оценкам платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за октябрь этого года потребность в водителях стала выше на 75% по сравнению с сентябрем. Это 1,4 тысячи вакансий.
В целом эксперты отмечают кадровый голод в Свердловской области именно представителей «синих воротничков» — людей рабочих профессий. «Найти грузчика порой сложнее, чем хорошего программиста», — говорит в беседе с TagilCity.ru директор службы доставки Boxberry в макрорегионе Урал Наталия Коробейникова. При этом офисные работники в переизбытке в связи с закрытием многих компаний.
Мы сейчас наблюдаем избыток «белых воротничков», для которых количество рабочих предложений в России сократилось, и нехватку работников с низкой квалификацией — а именно они и требуются для закрытия большого количества рабочих мест на стройках, заводах, предприятиях, где требуется выполнение физической монотонной работы, — рассказала Диана Данильченко.
Пока работодатели находят выход лишь в том, что привлекают рабочих из Беларуси или других регионов. Однако таким образом создается высокая конкуренция, и этот способ не всегда работает.
Сейчас выбор сократился, а качество кадров снизилось: стало меньше иностранцев, хорошо разговаривающих на русском, а в регионах идет активный набор на промышленных предприятиях, так что за вахтовиков тоже приходится побороться, — рассказала Наталия Коробейникова.
Не работает, по словам Дениса Снеткова, и сотрудничество с центрами занятости Свердловской области:
К сожалению, наша попытка сотрудничества с центром занятости не привела к результатам: мы просили информировать строителей о новых кандидатах на работу — не получили ни одного сообщения. Складывается впечатление, что к «импортозамещению» рабочих рук регион пока не готов. Впрочем, такая же ситуация по всей стране. Государству нужно подумать, как эффективно выстроить систему трудовой безопасности.
Региональный директор компании по управлению строительством с помощи аналитики дронов TraceAir Артур Хасиятуллин считает, что выходом может стать автоматизация производства.
Думаю, что именно инновации способны сделать кадровый вопрос с мигрантами менее острым. Когда рабочей силы не хватает, то производительность строительства может сократиться на 40%, а заказчики будут вынуждены увеличивать сроки реализации проекта на 25%. Учитывая, что каждый день простоя крупного строительного объекта может составлять 10 млн рублей, автоматизированное строительство — это вынужденная необходимость в условиях дефицита кадров, — рассказал TagilCity.ru Артур Хасиятуллин.