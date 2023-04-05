Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Начало апреля в Нижнем Тагиле выдалось солнечным и теплым. До пятого числа дневная температура поднималась до +18 градусов. Однако с 6 апреля прогнозируется похолодание и ночные заморозки.
В конце недели, с 6 по 9 апреля, осадков не ожидается. Однако столбики термометров не будут подниматься выше 12 градусов, а ночью температура будет снижаться до -7 градусов.
С 10 по 16 апреля синоптики обещают пасмурную погоду с прояснениями. Во вторник, 11 апреля, возможны небольшие дожди и +2 градуса. В остальные дни ожидается от +9 до +14 градусов. Ночные температуры будут колебаться от -2 до +4 градусов.
Вторая половина апреля будет дождливой, кроме того, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Будет прохладно, днем ожидается до +12 градусов, ночью до +6 градусов.