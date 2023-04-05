С 10 по 16 апреля синоптики обещают пасмурную погоду с прояснениями. Во вторник, 11 апреля, возможны небольшие дожди и +2 градуса. В остальные дни ожидается от +9 до +14 градусов. Ночные температуры будут колебаться от -2 до +4 градусов.