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Дождливую и прохладную погоду прогнозируют синоптики в апреле в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 10:01
Фото: 1MI
Дожди и прохладную погоду прогнозируют синоптики Гисметео в Нижнем Тагиле в апреле.

Начало апреля в Нижнем Тагиле выдалось солнечным и теплым. До пятого числа дневная температура поднималась до +18 градусов. Однако с 6 апреля прогнозируется похолодание и ночные заморозки.

В конце недели, с 6 по 9 апреля, осадков не ожидается. Однако столбики термометров не будут подниматься выше 12 градусов, а ночью температура будет снижаться до -7 градусов.

С 10 по 16 апреля синоптики обещают пасмурную погоду с прояснениями. Во вторник, 11 апреля, возможны небольшие дожди и +2 градуса. В остальные дни ожидается от +9 до +14 градусов. Ночные температуры будут колебаться от -2 до +4 градусов.

Вторая половина апреля будет дождливой, кроме того, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Будет прохладно, днем ожидается до +12 градусов, ночью до +6 градусов.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Апрель#Синоптики#Природа#Эксклюзив
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