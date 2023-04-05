Подросток сорвался с высоты во время занятий в цирковой студии в Заречном

Прокуратура уже начала по данному факту проверку. В ходе мероприятий будут установлены обстоятельства и причины случившегося. Также будет оценено, как соблюдались требования закона об охране жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. Прокуроры проверят, было ли исправно оборудование для выполнения трюков и соблюдалась ли техника безопасности.