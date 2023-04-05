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Подросток сорвался с высоты во время занятий в цирковой студии в Заречном

5 апреля 2023, 07:22
Фото: 1MI
Металлический трос оборвался во время выполнения номера «гимнасты на ремнях» в цирковой студии «Арена» в Заречном. Занятия проводились в ДК «Ровесник». Номер выполнял 14-летний подросток. Инцидент случился 4 апреля 2023 года.

В результате юноша упал с высоты и получил травмы головы и позвоночника. Он был госпитализирован.

Прокуратура уже начала по данному факту проверку. В ходе мероприятий будут установлены обстоятельства и причины случившегося. Также будет оценено, как соблюдались требования закона об охране жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. Прокуроры проверят, было ли исправно оборудование для выполнения трюков и соблюдалась ли техника безопасности.

Также прокуратурой взято на контроль проведение доследственной проверки.

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#Дети#Травма#Пострадавший#Цирк#Происшествия#Свердловская область#Ирина Кирилова
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