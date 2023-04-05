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Уголовное дело возбуждено после травмы ребенка в цирковой студии в Заречном

5 апреля 2023, 08:56
Фото: 1MI
В Заречном в цирковой студии произошло ЧП – там ребенок получил травму. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По словам старшего помощника главы Следственного комитета по региону Александра Шульги, сейчас следователи выясняют, как все произошло.

Известно, что дети занимались в цирковой студии. Туда они приходили регулярно для посещения этого кружка. На одной из тренировок ребенок выполнял цирковой номер, но травмировался из-за оборудования - металлический трос каната оборвался. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Ребенка госпитализировали.

Теперь следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, что послужило причиной для получения травмы. По уголовной статье виновным грозит до шести лет тюрьмы.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, по одной из версий, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком.

Травмированный мальчик воспитывается в благополучной семье. Его мать работает в этом же учреждении, но сейчас она в отпуске. Следователи сейчас выясняют, кто был ответственен за осмотр инвентаря.

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#Елена Озерова#Дети#Травма#Ребенок#Цирк#Упражнение#Больница#Уголовное дело#Происшествия#Свердловская область
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