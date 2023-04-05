Уголовное дело возбуждено после травмы ребенка в цирковой студии в Заречном

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
По словам старшего помощника главы Следственного комитета по региону Александра Шульги, сейчас следователи выясняют, как все произошло.
Известно, что дети занимались в цирковой студии. Туда они приходили регулярно для посещения этого кружка. На одной из тренировок ребенок выполнял цирковой номер, но травмировался из-за оборудования - металлический трос каната оборвался. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Ребенка госпитализировали.
Теперь следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, что послужило причиной для получения травмы. По уголовной статье виновным грозит до шести лет тюрьмы.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, по одной из версий, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком.
Травмированный мальчик воспитывается в благополучной семье. Его мать работает в этом же учреждении, но сейчас она в отпуске. Следователи сейчас выясняют, кто был ответственен за осмотр инвентаря.