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В Асбесте спортсмен скончался в бассейне

5 апреля 2023, 08:27
Фото: 1MI
68-летний мужчина скончался в бассейне в Асбесте. Известно, что он прыгнул в воду и ударился. Потом он самостоятельно выбрался из бассейна, но ему стало, плохо и он скончался.

Погибший – спортсмен Александр Трушников. Трагедия с ним случилась 4 апреля. Очевидцы утверждают, что скончался он прямо на руках у своего тренера, пишет Е1.

Также свидетели рассказали, что после произошедшего тренеры откачивали пострадавшего около 40 минут и при этом ждали скорую. Спасти его не удалось. После произошедшего в бассейн перестали пускать посетителей и закрыли его.

Погибший часто участвовал в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья. У него было поражение опорно-двигательного аппарата.

СУ СК уже начал проверку. Будет устанавливаться, что послужило наступлением смерти.

Посетитель умер в торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Асбест#Бассейн#Медики#Врачи#Происшествия#Смерть#Свердловская область
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