В Асбесте спортсмен скончался в бассейне

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Погибший – спортсмен Александр Трушников. Трагедия с ним случилась 4 апреля. Очевидцы утверждают, что скончался он прямо на руках у своего тренера, пишет Е1.
Также свидетели рассказали, что после произошедшего тренеры откачивали пострадавшего около 40 минут и при этом ждали скорую. Спасти его не удалось. После произошедшего в бассейн перестали пускать посетителей и закрыли его.
Погибший часто участвовал в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья. У него было поражение опорно-двигательного аппарата.
СУ СК уже начал проверку. Будет устанавливаться, что послужило наступлением смерти.