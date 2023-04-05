В Асбесте спортсмен скончался в бассейне

68-летний мужчина скончался в бассейне в Асбесте. Известно, что он прыгнул в воду и ударился. Потом он самостоятельно выбрался из бассейна, но ему стало, плохо и он скончался.

Погибший – спортсмен Александр Трушников. Трагедия с ним случилась 4 апреля. Очевидцы утверждают, что скончался он прямо на руках у своего тренера, пишет Е1. Также свидетели рассказали, что после произошедшего тренеры откачивали пострадавшего около 40 минут и при этом ждали скорую. Спасти его не удалось. После произошедшего в бассейн перестали пускать посетителей и закрыли его. Погибший часто участвовал в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья. У него было поражение опорно-двигательного аппарата. СУ СК уже начал проверку. Будет устанавливаться, что послужило наступлением смерти. Посетитель умер в торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге Узнать подробнее