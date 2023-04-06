В Качканаре мужчина избил людей в супермаркете и чуть не украл ребенка

По словам местных жителей, этого мужчину неоднократно заставали за подобным, пишет «КП-Екатеринбург». А в магазине рассказали, что он иногда ворует из магазина. Продавцы утверждают, что днем ранее он пытался вынести из супермаркета бутылку водки.