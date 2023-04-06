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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

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В Качканаре мужчина избил людей в супермаркете и чуть не украл ребенка

6 апреля 2023, 09:53
Фото: 1MI
В Качканаре произошло ЧП: мужчина избил работников супермаркета и совершил попытку кражи ребенка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Известно, что в магазин дебошир ворвался 5 апреля. Согласно данным с видеокамер, он пнул работницу, а после попытался достать чужого ребенка, сидящего в коляске. Видео размещено в сообществе «Подслушано Качканар».

Далее мать малыша стала отбивать его от дебошира, а сотрудница, которую пнули, не успела среагировать на все это.

По словам местных жителей, этого мужчину неоднократно заставали за подобным, пишет «КП-Екатеринбург». А в магазине рассказали, что он иногда ворует из магазина. Продавцы утверждают, что днем ранее он пытался вынести из супермаркета бутылку водки.

По некоторым данным, женщина, которую пнули – директор магазина. Она написала заявление в полицию. В МВД отметили, что этого гражданина знают отлично. Проводится проверка.

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#Елена Озерова#Нападение#Кража#Дети#Супермаркет#Происшествия#Свердловская область
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