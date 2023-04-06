В Качканаре мужчина избил людей в супермаркете и чуть не украл ребенка

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Известно, что в магазин дебошир ворвался 5 апреля. Согласно данным с видеокамер, он пнул работницу, а после попытался достать чужого ребенка, сидящего в коляске. Видео размещено в сообществе «Подслушано Качканар».
Далее мать малыша стала отбивать его от дебошира, а сотрудница, которую пнули, не успела среагировать на все это.
По словам местных жителей, этого мужчину неоднократно заставали за подобным, пишет «КП-Екатеринбург». А в магазине рассказали, что он иногда ворует из магазина. Продавцы утверждают, что днем ранее он пытался вынести из супермаркета бутылку водки.
По некоторым данным, женщина, которую пнули – директор магазина. Она написала заявление в полицию. В МВД отметили, что этого гражданина знают отлично. Проводится проверка.