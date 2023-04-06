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Находящийся в федеральном розыске мужчина задержан в Нижнем Тагиле

6 апреля 2023, 07:07
Фото: 1MI
Мужчину, который находится в федеральном розыске, задержали полицейские в Нижнем Тагиле. Он обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования.

Теперь в отношении него осуществляется дознание приставами совместно с полицией. Мужчина был объявлен в розыск судьей, так как скрывался от правосудия. Ранее разыскиваемый был неоднократно судим. Он был доставлен в суд сразу после задержания.

В ГУФССП отмечают, что во время профилактического мероприятия на территории Свердловской области были задержаны 18 граждан. Пятеро из них находились в федеральном розыске, а два являются подозреваемыми.

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#Суд#Розыск#Подозреваемый#Задержание#Криминал#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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