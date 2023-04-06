Находящийся в федеральном розыске мужчина задержан в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Теперь в отношении него осуществляется дознание приставами совместно с полицией. Мужчина был объявлен в розыск судьей, так как скрывался от правосудия. Ранее разыскиваемый был неоднократно судим. Он был доставлен в суд сразу после задержания.
В ГУФССП отмечают, что во время профилактического мероприятия на территории Свердловской области были задержаны 18 граждан. Пятеро из них находились в федеральном розыске, а два являются подозреваемыми.