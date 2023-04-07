В Екатеринбурге из-за наклонившейся трубы в промзоне проходит эвакуация

В пресс-службе свердловского филиала «ТПлюс», которые владеют котельной, сказали, что на месте выявлен «ненормированный крен одной из труб», пишет Е1. Работы будут проводиться на протяжении нескольких часов, добавили там. При этом в компании добавили, что разбирать трубу будут не сегодня.