В Екатеринбурге из-за наклонившейся трубы в промзоне проходит эвакуация

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Произошло это в промзоне в квадрате улиц Радищева – Репина – Гурзуфская. Эвакуируют сотрудников всех предприятий, которые там находятся, пишет «Новый день».
По словам сотрудников, руководству распоряжение об эвакуации поступило примерно в полдень. Самим работникам не сразу разъяснили, что происходит.
Другой работник пояснил, что эвакуировали людей из-за риска обрушения одной из дымовых труб.
В пресс-службе свердловского филиала «ТПлюс», которые владеют котельной, сказали, что на месте выявлен «ненормированный крен одной из труб», пишет Е1. Работы будут проводиться на протяжении нескольких часов, добавили там. При этом в компании добавили, что разбирать трубу будут не сегодня.
В МЧС сказали, что ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.
В настоящее время вмешательство пожарно-спасательных подразделений не требуется, — добавили спасатели.