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В Екатеринбурге из-за наклонившейся трубы в промзоне проходит эвакуация

7 апреля 2023, 11:07
Фото: 1MI
Сотрудников промзоны в Екатеринбурге эвакуируют из-за трубы, которая наклонилась.

Произошло это в промзоне в квадрате улиц Радищева – Репина – Гурзуфская. Эвакуируют сотрудников всех предприятий, которые там находятся, пишет «Новый день».

По словам сотрудников, руководству распоряжение об эвакуации поступило примерно в полдень. Самим работникам не сразу разъяснили, что происходит.

Другой работник пояснил, что эвакуировали людей из-за риска обрушения одной из дымовых труб.

В пресс-службе свердловского филиала «ТПлюс», которые владеют котельной, сказали, что на месте выявлен «ненормированный крен одной из труб», пишет Е1. Работы будут проводиться на протяжении нескольких часов, добавили там. При этом в компании добавили, что разбирать трубу будут не сегодня.

В МЧС сказали, что ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В настоящее время вмешательство пожарно-спасательных подразделений не требуется, — добавили спасатели.
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошла эвакуация после письма о минировании
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Труба#Котельная#Предприятия#Эвакуация#Происшествия#Свердловская область
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