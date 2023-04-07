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Published Сегодня, 09:24

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В Качканаре задержан попытавшийся украсть младенца мужчина

7 апреля 2023, 09:24
Фото: 1MI
Полицейские задержали в Качканаре мужчину, который пнул сотрудницу супермаркета и попытался забрать из коляски чужого ребенка.

Полицейские полагают, что в планах злоумышленника была еще и кража. На момент происходящего он был пьян.

Выяснилось, что мужчина был ранее трижды судим - за умышленные уничтожение или повреждение имущества, причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Теперь на него завели дело за побои. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас его отправили в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения лечения, рассказали в региональном МВД.

На допросе задержанный пояснил, что ему показалось, что в коляске сидит его ребенок поэтому он стал его доставать. А когда он разглядел, что это чужой ребенок, то убежал, не причинив ему никакого вреда.

После выхода из больницы 40-летнего гражданина планируют привлечь еще по двум административным статьям.

В Качканаре мужчина избил людей в супермаркете и чуть не украл ребенка
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#Елена Озерова#Качканар#Упермаркет#Дебошир#Происшествия#Свердловская область
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