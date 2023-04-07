В Качканаре задержан попытавшийся украсть младенца мужчина

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Полицейские полагают, что в планах злоумышленника была еще и кража. На момент происходящего он был пьян.
Выяснилось, что мужчина был ранее трижды судим - за умышленные уничтожение или повреждение имущества, причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.
Теперь на него завели дело за побои. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас его отправили в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения лечения, рассказали в региональном МВД.
На допросе задержанный пояснил, что ему показалось, что в коляске сидит его ребенок поэтому он стал его доставать. А когда он разглядел, что это чужой ребенок, то убежал, не причинив ему никакого вреда.
После выхода из больницы 40-летнего гражданина планируют привлечь еще по двум административным статьям.