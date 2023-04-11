Погром в ресторане Екатеринбурга устроил пьяный дебошир

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Всем тем, кто был в здании, пришлось его покинуть, пишет Е1.
По словам очевидцев, в ресторане сидела компания из трех человек. В какой-то момент все они стали сильно шуметь. После этого один из этих людей и устроил погром, результатом которого стало распыление перцового балончика.
Очевидец утверждает, что мужчина продолжил дебош даже тогда, когда все уже покинули здание. Сотрудники заведения вызвали полицию. Проводится проверка.