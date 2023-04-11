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Погром в ресторане Екатеринбурга устроил пьяный дебошир

11 апреля 2023, 10:33
Фото: 1MI
В ресторане «Ганс» в Екатеринбурге произошел погром, который устроил пьяный мужчина. Он кидался стульями и столами в людей.

Всем тем, кто был в здании, пришлось его покинуть, пишет Е1.

По словам очевидцев, в ресторане сидела компания из трех человек. В какой-то момент все они стали сильно шуметь. После этого один из этих людей и устроил погром, результатом которого стало распыление перцового балончика.

Очевидец утверждает, что мужчина продолжил дебош даже тогда, когда все уже покинули здание. Сотрудники заведения вызвали полицию. Проводится проверка.

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#Дебош#Дебошир#Екатеринбург#Свердловская область#Кафе#Ресторан#Происшествия#Елена Озерова
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