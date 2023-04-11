Закон об электронных повестках для военнообязанных принят в Госдуме

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Так, повестки военнообязанным отправлять в бумажном виде и дублировать электронно. При этом электронная версия повестки будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина.
При этом, если повестка не была получена гражданином лично в руки, но была отправлена электронно, будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
Также были приняты ограничения за уклонение от призыва. К примеру, уклонисты не смогут становиться ИП и самозанятыми, а также управлять автомобилями и брать кредиты.