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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

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Закон об электронных повестках для военнообязанных принят в Госдуме

11 апреля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Военнообязанным мужчинам смогут рассылать повестки в электронном виде. Такой закон был принят в Госдуме 11 апреля.

Так, повестки военнообязанным отправлять в бумажном виде и дублировать электронно. При этом электронная версия повестки будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина.

При этом, если повестка не была получена гражданином лично в руки, но была отправлена электронно, будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Также были приняты ограничения за уклонение от призыва. К примеру, уклонисты не смогут становиться ИП и самозанятыми, а также управлять автомобилями и брать кредиты.

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#Елена Озерова#Призыв#Повестки#Поправки#Госдума#Общество
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