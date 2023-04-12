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О сильных ветрах предупредили жителей Свердловской области

12 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI

Сильные ветра надвигаются на Свердловскую область

Жителей Свердловской области предупредили о надвигающихся сильных ветрах. Прогнозируются они 13 апреля. Порывы местами по региону составят до 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение выпущено в связи с этим.

Жителям региона рекомендуется придерживаться основных правил безопасности, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. В частности, не рекомендуется близко подходить к стенам домов. Это обусловлено тем, что с крыш могут падать шифер и иные предметы. Автовладельцам с целью недопущения повреждения транспорта не рекомендуется парковать машины около деревьев и рекламных конструкций.

Во время сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка. Гражданам нужно быть внимательнее и соблюдать правила безопасности.

Обо всех происшествиях рекомендуется сообщать по единому телефону 112 или 101.

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, что в Свердловской области прогнозируются заморозки.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Ветер#Погода#Прогноз#Экстренное предупреждение#Природа
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