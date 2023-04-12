Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Жителям региона рекомендуется придерживаться основных правил безопасности, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. В частности, не рекомендуется близко подходить к стенам домов. Это обусловлено тем, что с крыш могут падать шифер и иные предметы. Автовладельцам с целью недопущения повреждения транспорта не рекомендуется парковать машины около деревьев и рекламных конструкций.
Во время сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка. Гражданам нужно быть внимательнее и соблюдать правила безопасности.
Обо всех происшествиях рекомендуется сообщать по единому телефону 112 или 101.
Напомним, ранее синоптики рассказали о том, что в Свердловской области прогнозируются заморозки.