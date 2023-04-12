Суд отказал в аресте счетов японского бренда по иску екатеринбургского «Гринвича»

Информация об этом появилась в картотеке суда. Согласно документации, «Итс-групп» просила взыскать с бывшего арендатора 47 миллионов рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств УК потребовала арестовать счета «Юникло рус», в том числе и на приходные операции. Кроме того, в требованиях был озвучен и арест имущества компании для покрытия суммы иска.