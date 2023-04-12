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Суд отказал в аресте счетов японского бренда по иску екатеринбургского «Гринвича»

12 апреля 2023, 10:57
Фото: 1MI
Арбитражный суд Свердловской области отказался арестовывать счета японского бренда Uniqlo по иску «Итс-Групп», которая управляет «Гринвичем» в Екатеринбурге. Ранее Uniqlo арендовала помещения в торговом центре.

Информация об этом появилась в картотеке суда. Согласно документации, «Итс-групп» просила взыскать с бывшего арендатора 47 миллионов рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств УК потребовала арестовать счета «Юникло рус», в том числе и на приходные операции. Кроме того, в требованиях был озвучен и арест имущества компании для покрытия суммы иска.

Представители ТЦ аргументировали свою позицию тем, что компания из-за приостановки деятельности в России, может уклоняться от выплаты задолженности. Однако суд им отказал. Теперь решения будет обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Екатеринбургский ТЦ «Гринвич» продолжает судиться с брендом Uniqlo
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#Ирина Кирилова#Суд#Арест#ТРЦ Гринвич#Экономика#Екатеринбург
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