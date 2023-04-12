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В Нижнем Тагиле стартовали работы на объектах по нацпроекту БКД

12 апреля 2023, 08:53
Фото: 1MI
Подрядчики начали заходить на объекты Нижнего Тагила, где запланированы работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, субподрядчики уже начали работы на улице Тагилстроевской.

В ближайшие дни, по словам Васильева, планируется начать работы на Черноисточинском шоссе, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

В течение следующей недели будут начаты демонтажные работы, а также установка бордюрных камней на улице Фрунзе. Это будет сделано на участке около досугового центра «Урал». В конце апреля стартует ремонт проспекта Мира от улицы Циолковского до улицы Победы.

Еще один участок дороги на проспекте Мира на участке от улицы Циолковского до проспекта Ленина начнет ремонтироваться после проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.

По словам замглавы администрации по городскому хозяйству Егора Копысова, погода позволяет начать работы на каждом объекте, включенном в план нацпроекта БКД. Доступны все работы кроме укладки асфальта.

Он напомнил, что также будут обновлены улицы Циолковского, Октябрьской революции, завершен ремонт Исинского тракта. Кроме того, планируются мероприятия, связанные с текущим содержанием дорог, которые не включены в нацпроект.

В Нижнем Тагиле сданы все дороги в рамках нацпроекта БКД 2022 года
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#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт#Нацпроект#Транспорт#Касается каждого#Ирина Кирилова
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