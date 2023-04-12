В Нижнем Тагиле стартовали работы на объектах по нацпроекту БКД

В течение следующей недели будут начаты демонтажные работы, а также установка бордюрных камней на улице Фрунзе. Это будет сделано на участке около досугового центра «Урал». В конце апреля стартует ремонт проспекта Мира от улицы Циолковского до улицы Победы.