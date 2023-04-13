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Полиция начала проверку после жалобы на грумеров в Нижнем Тагиле

13 апреля 2023, 07:14
Фото: 1MI
Полицейские Нижнего Тагила начали проверку после того, как одна из клиенток салона «Γав & Μяу» пожаловалась на обслуживание в зоомагазине-салоне. По ее словам, когда она привела своего щенка породы мальтипу на стрижку (груминг), с ним все было хорошо.

Однако через 15 минут ему стало плохо и сотрудники попросили забрать собаку из салона. На данный момент полиция проводит проверку по обращению владелицы собаки. По ее результатам будет дана оценка ситуации, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, после салона владелица собаки Ксения повезла ее в ветклинику. Там пса привели в чувство. Его дыхание нормализовалось. После этого девушка повезла питомца в Екатеринбург. Там собака была помещена в круглосуточный стационар. Через пять дней питомец поправился. Анализы, по словам девушки, показали отравление неизвестным препаратом.

Она добавила, что для получения такого отравления, собака должна была съесть дома запрещенные вещества, автохимию ли крысиный яд. Однако в квартире владелицы такого нет.

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#Ирина Кирилова#Собака#Отправление#Полиция#Природа#Нижний Тагил
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