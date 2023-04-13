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УВЗ предлагает выпускникам школ получить образование по целевому набору

13 апреля 2023, 12:30
Фото: Пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод»»
Уралвагонзавод дает выпускникам школ возможность получить качественное высшее или среднее профессиональное образование и предоставляет место работы, гарантируя профессиональный рост. Для этого на предприятии действует программа целевого набора.

По программе целевого набора от УВЗ в ведущих вузах страны уже обучается порядка 180 человек, в учреждениях среднего профессионального образования — более 350 человек.

Среди вузов-партнеров:

  • Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург),
  • Тюменский государственный университет,
  • Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург),
  • Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (УИУ РАНХиГС) (г. Екатеринбург),
  • Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Новоуральск).

Набор в высшие учебные заведения идет по направлениям: металлургия, информатика, электроника, мехатроника, радиотехника, машиностроение и многим другим.

Фото: Пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод»»

В рамках программы абитуриент может подать заявку на одну или несколько специальностей, необходимых предприятию. Обучающиеся по целевому набору проходят оплачиваемую технологическую и преддипломную практику в подразделениях УВЗ. Специалисты предприятия консультируют студентов по написанию курсовых и дипломных проектов. После трудоустройства на Уралвагонзавод целевик получает единовременную выплату. По условиям договора отработать на УВЗ нужно не менее 3 лет.

Выпускник Нижнетагильского института (филиала) УрФУ 2021 года, обучавшийся по программе целевого набора по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» Николай Тычкин считает работу на УВЗ перспективной.

После окончания лицея № 51 я предпочел продолжить учебу с гарантированным трудоустройством по профессии. Мне понравилась широкая сфера моей специальности: после выпуска можно работать и конструктором, и технологом, и даже программистом. После защиты дипломной работы мне предложили место в отделе главного электроника Уралвагонзавода: считаю, программирование станков с ПУ — это перспективно и интересно, — рассказал Николай Тычкин.
Фото: Пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод»»

Стажировка выпускников проходит по индивидуальному плану. Это ускоряет адаптацию в коллективе и развитие профессиональных навыков, а также стимулирует на профессиональные и общественные достижения. Так, бывший целевик, а сегодня инженер-конструктор бюро автоматизации и механизации производства Дмитрий Лежнёв стал лауреатом премии главного инженера Всероссийской научно-практической конференции молодых специалистов Уралвагонзавода в 2021 году и победителем конференции 2022 года. 

По вопросам вступления в программу обращайтесь в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода.

Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28/1, кабинет № 114.

Справки по телефону: (3435) 344-454.

Хотите устроиться работать на Уралвагонзавод? Обращайтесь в отдел кадров Уралвагонзавода.

Нижний Тагил, Восточное шоссе, 26 Б.

Единый номер кадровой службы 8(3435)380-300 (с пн. по сб.)

https://npk.uvz.ru/?erid=LjN8KVKFx

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#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество#УВЗ#Уралвагонзавод#Образование#Работа#Трудоустройство#Промышленность#Оборонно-промышленный комплекс
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