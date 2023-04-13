УВЗ предлагает выпускникам школ получить образование по целевому набору

В рамках программы абитуриент может подать заявку на одну или несколько специальностей, необходимых предприятию. Обучающиеся по целевому набору проходят оплачиваемую технологическую и преддипломную практику в подразделениях УВЗ. Специалисты предприятия консультируют студентов по написанию курсовых и дипломных проектов. После трудоустройства на Уралвагонзавод целевик получает единовременную выплату. По условиям договора отработать на УВЗ нужно не менее 3 лет.