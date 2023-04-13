УВЗ предлагает выпускникам школ получить образование по целевому набору

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По программе целевого набора от УВЗ в ведущих вузах страны уже обучается порядка 180 человек, в учреждениях среднего профессионального образования — более 350 человек.
Среди вузов-партнеров:
Набор в высшие учебные заведения идет по направлениям: металлургия, информатика, электроника, мехатроника, радиотехника, машиностроение и многим другим.
В рамках программы абитуриент может подать заявку на одну или несколько специальностей, необходимых предприятию. Обучающиеся по целевому набору проходят оплачиваемую технологическую и преддипломную практику в подразделениях УВЗ. Специалисты предприятия консультируют студентов по написанию курсовых и дипломных проектов. После трудоустройства на Уралвагонзавод целевик получает единовременную выплату. По условиям договора отработать на УВЗ нужно не менее 3 лет.
Выпускник Нижнетагильского института (филиала) УрФУ 2021 года, обучавшийся по программе целевого набора по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» Николай Тычкин считает работу на УВЗ перспективной.
После окончания лицея № 51 я предпочел продолжить учебу с гарантированным трудоустройством по профессии. Мне понравилась широкая сфера моей специальности: после выпуска можно работать и конструктором, и технологом, и даже программистом. После защиты дипломной работы мне предложили место в отделе главного электроника Уралвагонзавода: считаю, программирование станков с ПУ — это перспективно и интересно, — рассказал Николай Тычкин.
Стажировка выпускников проходит по индивидуальному плану. Это ускоряет адаптацию в коллективе и развитие профессиональных навыков, а также стимулирует на профессиональные и общественные достижения. Так, бывший целевик, а сегодня инженер-конструктор бюро автоматизации и механизации производства Дмитрий Лежнёв стал лауреатом премии главного инженера Всероссийской научно-практической конференции молодых специалистов Уралвагонзавода в 2021 году и победителем конференции 2022 года.
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