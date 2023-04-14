Полиция, Росгвардия, охрана и казаки выйдут в выходные на улицы Нижнего Тагила

Ночные богослужения будут проходить в 27 храмах и церквях. С целью обеспечения антитеррористической безопасности в местах мероприятий для осмотра граждан полиция будет использовать ручные металлодетекторы, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».