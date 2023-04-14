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Полиция, Росгвардия, охрана и казаки выйдут в выходные на улицы Нижнего Тагила

14 апреля 2023, 11:18
Фото: 1MI

Полиция в Нижнем Тагиле будет работать в усиленном режиме во время Пасхи

Общественный порядок будет поддерживать полиция в Нижнем Тагиле во время празднования Пасхи. Гарнизон будет переведен в режим повышенной готовности.

Ночные богослужения будут проходить в 27 храмах и церквях. С целью обеспечения антитеррористической безопасности в местах мероприятий для осмотра граждан полиция будет использовать ручные металлодетекторы, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

За каждым из объектов закреплены ответственные сотрудники из числа руководства. Посты и маршруты нарядов полиции будут приближены к местам проведения мероприятий.

Дополнительно для безопасности будут задействованы сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и казаки.

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#Ирина Кирилова#Пасха#Празднование#Полиция#Охрана#Безопасность#Общество#Нижний Тагил
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