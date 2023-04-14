Полиция, Росгвардия, охрана и казаки выйдут в выходные на улицы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Ночные богослужения будут проходить в 27 храмах и церквях. С целью обеспечения антитеррористической безопасности в местах мероприятий для осмотра граждан полиция будет использовать ручные металлодетекторы, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
За каждым из объектов закреплены ответственные сотрудники из числа руководства. Посты и маршруты нарядов полиции будут приближены к местам проведения мероприятий.
Дополнительно для безопасности будут задействованы сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и казаки.