Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании подростка в спецшколе Екатеринбурга

Подросток обвиняется в насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. На допросе свою вину мальчик не признал. Известно, что воспитывается ребенок в неполной семье. У него еще двое братьев. В ближайшее время предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Обвинитель указал на особую тяжесть преступления и отметил, что если оставить мальчика на свободе, то он может скрыться, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.