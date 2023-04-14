TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Изображение материала

Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании подростка в спецшколе Екатеринбурга

14 апреля 2023, 10:04
Фото: 1MI
Суд избрал меру пресечения для 15-летнего подростка, который подозревается в сексуальном насилии над учеником спецшколы №124 в Екатеринбурге. Два месяца он пробудет под стражей.

Подросток обвиняется в насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. На допросе свою вину мальчик не признал. Известно, что воспитывается ребенок в неполной семье. У него еще двое братьев. В ближайшее время предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Обвинитель указал на особую тяжесть преступления и отметил, что если оставить мальчика на свободе, то он может скрыться, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

По его словам, мама на ребенка повлиять не может. Оказалось, что мальчик часто уходил из дома без предупреждения.

Представители защиты просили избрать более мягкую меру. Мама дала сыну положительную характеристику, но суд принял сторону обвинения. Второй подозреваемый пока скрывается.

Из-за сексуального насилия над подростками в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Узнать подробнее
#Дети#Арест#Суд#Насилие#Криминал#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
Вчера, 03:28
Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей
Вчера, 11:59
Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона
Вчера, 15:17
В Нижнем Тагиле закладчица спрятала наркотики в кошку
Вчера, 10:40
Яйца дорожают к Пасхе в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:12
УВЗ предлагает выпускникам школ получить образование по целевому набору
Вчера, 12:30