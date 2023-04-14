Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании подростка в спецшколе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Подросток обвиняется в насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. На допросе свою вину мальчик не признал. Известно, что воспитывается ребенок в неполной семье. У него еще двое братьев. В ближайшее время предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Обвинитель указал на особую тяжесть преступления и отметил, что если оставить мальчика на свободе, то он может скрыться, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
По его словам, мама на ребенка повлиять не может. Оказалось, что мальчик часто уходил из дома без предупреждения.
Представители защиты просили избрать более мягкую меру. Мама дала сыну положительную характеристику, но суд принял сторону обвинения. Второй подозреваемый пока скрывается.