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У многодетной семьи из Белоярского забрали последнюю приемную дочку

14 апреля 2023, 14:51
Фото: 1MI
Последнюю приемную дочку забрали у семьи из Белоярского.

У многодетной семьи Земляных трое своих, а также было пять приемных детей. Их начали изымать из семьи с лета прошлого года, после того как старшая девочка пожаловалась на условия проживания директору своей школы, пишет «КП-Екатеринбург».

Мама ребенка утверждает, что девочке запретили пользоваться телефоном, поэтому она стала проситься обратно в детдом. Родительских прав на приемных детей их лишили тогда, когда отец семейства находился на СВО.

По словам матери детей Виктории, вслед за девочкой у нее изъяли еще и мальчика. А еще двоих приемных детей забрали органы опеки прямо со школы. Последнего ребенка тоже забрали. Это произошло 13 апреля.

Изъятые дети написали объяснения в суд, что жить в семье не хотят. Якобы их избивали и закрывали в подвале в качестве наказания. Мы с мужем подавали апелляцию, чтобы вернуть ребят, - рассказала Виктория.

В суде ей ответили, что считают, что и последняя девочка тоже в опасности. Теперь и эта девочка живет в изоляторе с сестрой. Телефон у нее тоже забрали.

В Свердловском областном суде сказали, что приказ органа опеки о прекращении попечительства в отношении пятерых детей законен.

Изъятые органами опеки дети отказались вернуться к матери в Белоярском
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#Елена Озерова#Органы опеки#Приемные дети#Суд#Происшествия#Свердловская область
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