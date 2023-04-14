У многодетной семьи из Белоярского забрали последнюю приемную дочку

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
У многодетной семьи Земляных трое своих, а также было пять приемных детей. Их начали изымать из семьи с лета прошлого года, после того как старшая девочка пожаловалась на условия проживания директору своей школы, пишет «КП-Екатеринбург».
Мама ребенка утверждает, что девочке запретили пользоваться телефоном, поэтому она стала проситься обратно в детдом. Родительских прав на приемных детей их лишили тогда, когда отец семейства находился на СВО.
По словам матери детей Виктории, вслед за девочкой у нее изъяли еще и мальчика. А еще двоих приемных детей забрали органы опеки прямо со школы. Последнего ребенка тоже забрали. Это произошло 13 апреля.
Изъятые дети написали объяснения в суд, что жить в семье не хотят. Якобы их избивали и закрывали в подвале в качестве наказания. Мы с мужем подавали апелляцию, чтобы вернуть ребят, - рассказала Виктория.
В суде ей ответили, что считают, что и последняя девочка тоже в опасности. Теперь и эта девочка живет в изоляторе с сестрой. Телефон у нее тоже забрали.
В Свердловском областном суде сказали, что приказ органа опеки о прекращении попечительства в отношении пятерых детей законен.