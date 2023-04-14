За угрозы медикам топором жителю Серова вынесен приговор

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
36-летнего мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия).
Следствие считает, что 25 ноября 2022 года пьяный мужчина почувствовал недомогание и вызвал медиков. Далее фельдшер, осмотрев его, отказал в госпитализации, что не понравилось пациенту.
Он стал угрожать медработнику и взял в руки топор, рукоятью от которого ударил по капоту автомобиля скорой помощи. При этом он кричал, угрожая медикам расправой.
На место приехали полицейские, но мужчина продолжил размахивать топором и угрожать еще и им. В результате мужчине назначили 3,5 года колонии строгого режима.