За угрозы медикам топором жителю Серова вынесен приговор

Он стал угрожать медработнику и взял в руки топор, рукоятью от которого ударил по капоту автомобиля скорой помощи. При этом он кричал, угрожая медикам расправой.



На место приехали полицейские, но мужчина продолжил размахивать топором и угрожать еще и им. В результате мужчине назначили 3,5 года колонии строгого режима.