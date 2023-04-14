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За угрозы медикам топором жителю Серова вынесен приговор

14 апреля 2023, 10:20
Фото: 1MI
В Серове вынесен приговор в отношении мужчины, который будучи пациентом скорой помощи, избил фельдшеров.

36-летнего мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия).

Следствие считает, что 25 ноября 2022 года пьяный мужчина почувствовал недомогание и вызвал медиков. Далее фельдшер, осмотрев его, отказал в госпитализации, что не понравилось пациенту.

Он стал угрожать медработнику и взял в руки топор, рукоятью от которого ударил по капоту автомобиля скорой помощи. При этом он кричал, угрожая медикам расправой.

На место приехали полицейские, но мужчина продолжил размахивать топором и угрожать еще и им. В результате мужчине назначили 3,5 года колонии строгого режима.

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#Елена Озерова#Суд#Приговор#Скорая#Топор#Угроза убийством#Криминал#Свердловская область
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