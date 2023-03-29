Таксист в Екатеринбурге угрожал пассажирке и не выпускал из машины

Инцидент произошел вечером 10 марта. По словам пассажирки, он начался с того, что таксист был груб с клиенткой всю дорогу и не реагировал на ее просьбы. Пассажирка решила дозвониться в службу поддержки. Водитель остановил машину, не доезжая до указанного места метров 500. Она попросила его подъехать поближе, но он заблокировал дверь в салоне и стал оскорблять и угрожать ей. Диспетчер такси и оператор «Яндекса» пытались его успокоить, но он продолжать материться и при них.