Таксист в Екатеринбурге угрожал пассажирке и не выпускал из машины

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Инцидент произошел вечером 10 марта. По словам пассажирки, он начался с того, что таксист был груб с клиенткой всю дорогу и не реагировал на ее просьбы. Пассажирка решила дозвониться в службу поддержки. Водитель остановил машину, не доезжая до указанного места метров 500. Она попросила его подъехать поближе, но он заблокировал дверь в салоне и стал оскорблять и угрожать ей. Диспетчер такси и оператор «Яндекса» пытались его успокоить, но он продолжать материться и при них.
Женщина записала весь разговор с водителем на диктофон и обратилась в полицию. Ей отказали в возбуждении уголовного дела, но обнаружили в поведении мужчины признаки мелкого хулиганства. Ведется его розыск, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Доступ к заказам на услуги такси агрессивному водителю заблокирован навсегда, как сообщили пассажирке в службе поддержки сервиса такси.