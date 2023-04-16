Жители Верхней Салды остались без горячей и холодной воды на Пасху

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Авария случилась на трубопроводе холодного водоснабжения на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса. Коммунальные службы работали над устранением аварии. Для этих целей было задействовано девять единиц техники и 10 человек службы водоснабжения, сообщала местная администрация.
Вода отсутствовала, преимущественно, на верхних этажах многоквартирных домов города. Жителей просили отнестись к ситуации с терпением. Был организован подвоз воды – по городу курсировал специальный автомобиль, из которого можно было набрать воды. О своем прибытии к домам она сигнализировала гудками.
К утру 16 апреля авария была устранена и водоснабжение возобновлено. Была найдена причина аварии, а также второй прорыв на сетях. Обе причины устранили и в дома начала поступать вода.