Жители Верхней Салды остались без горячей и холодной воды на Пасху

Вода отсутствовала, преимущественно, на верхних этажах многоквартирных домов города. Жителей просили отнестись к ситуации с терпением. Был организован подвоз воды – по городу курсировал специальный автомобиль, из которого можно было набрать воды. О своем прибытии к домам она сигнализировала гудками.



К утру 16 апреля авария была устранена и водоснабжение возобновлено. Была найдена причина аварии, а также второй прорыв на сетях. Обе причины устранили и в дома начала поступать вода.

