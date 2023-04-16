TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Изображение материала

Жители Верхней Салды остались без горячей и холодной воды на Пасху

16 апреля 2023, 05:33
Фото: Пресс-служба администрации Верхней Салды
В Верхней Салде из-за аварии жители остались без холодного и горячего водоснабжения 15 апреля.

Авария случилась на трубопроводе холодного водоснабжения на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса. Коммунальные службы работали над устранением аварии. Для этих целей было задействовано девять единиц техники и 10 человек службы водоснабжения, сообщала местная администрация.

Фото: Пресс-служба администрации Верхней Салды

Вода отсутствовала, преимущественно, на верхних этажах многоквартирных домов города. Жителей просили отнестись к ситуации с терпением. Был организован подвоз воды – по городу курсировал специальный автомобиль, из которого можно было набрать воды. О своем прибытии к домам она сигнализировала гудками.

К утру 16 апреля авария была устранена и водоснабжение возобновлено. Была найдена причина аварии, а также второй прорыв на сетях. Обе причины устранили и в дома начала поступать вода.

Появился фейк об отключении горячей воды на все лето в Рефтинском
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Авария#Турбопровод#Вода#Отключения воды#Общество#Верхняя Салда#Свердловская область
Подпишитесь
Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом
Вчера, 04:02
Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
14 апреля 10:21
Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей
13 апреля 11:59
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
13 апреля 03:28
Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил
Вчера, 08:32
Голосование за объекты благоустройства в 2024 году стартовало в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:30