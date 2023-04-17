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Арестован второй подросток подозреваемый в насилии над подростками в Екатеринбурге

17 апреля 2023, 06:54
Фото: 1MI
Второй подросток, который подозревается в насилии над 13-летним учеником спецшколы №124 в Екатеринбурге, арестован. Он пробудет в СИЗО до 11 июня. Во время задержания юноша оказывал сопротивление.

Подростки подозреваются в изнасиловании 13-летнего мальчика, а также подстрекательстве к совершению насильственных действий, рассказывал адвокат Георгий Краснов. Первый мальчик уже был арестован, а второй находился в бегах. Пострадавший подросток заявил, что директору учреждения было известно о происходящем, но меры он не принимал.

Напомним, жительница Екатеринбурга заявила, что воспитатели спецшколы периодически совершают насильственные действия над детьми. В учреждении якобы проводились «товарищеские суды», где детей за плохое поведение могли «зачморить», «зачуханить» или «опустить». Одному из воспитанников удалось сбежать. Он рассказал маме о происходящем.

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#Ирина Кирилова#Арест#Сизо#Подростки#Дети#Насилие#Криминал#Екатеринбург
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