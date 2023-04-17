Арестован второй подросток подозреваемый в насилии над подростками в Екатеринбурге

Подростки подозреваются в изнасиловании 13-летнего мальчика, а также подстрекательстве к совершению насильственных действий, рассказывал адвокат Георгий Краснов. Первый мальчик уже был арестован, а второй находился в бегах. Пострадавший подросток заявил, что директору учреждения было известно о происходящем, но меры он не принимал.