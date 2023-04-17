Часть магистрального водопровода отремонтируют летом на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Работы будут производиться за счет средств ООО «Водоканал-НТ», на это выделено 24,5 миллиона рублей. Ремонт этого участка входит в план капитальных ремонтных работ на 2023 год, согласованных и утвержденных мэрией. Заявки можно подавать до 19 апреля.
Ремонт предстоит на магистральном водопроводе диаметром 500 миллиметров. Строители заменят 540 метров чугунных труб на новые полиэтиленовые. Работы будут производиться открытым способом. При этом подрядчик обязан самостоятельно согласовывать и получать ордера на производство земляных работ. Затем строителям необходимо благоустроить территорию.
Водовод идет под тротуаром, поэтому работы по его капремонту не затронут проведенный в прошлом году капремонт Ленинградского проспекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Движение для транспорта перекрывать не планируется. Возможно, будут ограничения по проезду автомобилей на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Тимирязева, пока этот вопрос окончательно не решен, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».
Строители приступят к земляным и монтажным работам по капремонту водопровода 1 июня и должны окончить их до 28 июля. Затем, до 18 августа, подрядчик займется восстановлением благоустройства.