Часть магистрального водопровода отремонтируют летом на Вагонке в Нижнем Тагиле

Работы будут производиться за счет средств ООО «Водоканал-НТ», на это выделено 24,5 миллиона рублей. Ремонт этого участка входит в план капитальных ремонтных работ на 2023 год, согласованных и утвержденных мэрией. Заявки можно подавать до 19 апреля.