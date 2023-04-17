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Неизвестные выбросили котят в мусорный бак в Нижнем Тагиле

17 апреля 2023, 04:37
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Неизвестные выкинули котят в мусорный бак. Инцидент случился на улице Ленская в Нижнем Тагиле. Малышей нашли местные жители.

Семейная пара отправилась выбрасывать мусор. Подойдя к контейнерной площадке супруги услышали мяуканье. В результате они обнаружили четырех котят. По их словам, на вид им не более двух недель.

Молодые люди забрали их к себе домой. У них имеется кормящая кошка, которая приняла малышей. Теперь супруги ищут для котят хозяев. Когда они подрастут их планируется отдать, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в конце февраля в Верхотурье сотрудники коммунальной службы обнаружили замученную собаку в мусорном баке. Она была засыпана строительным мусором. По их словам, питомца систематически избивали и не кормили. Волонтеры заявляли, что шанс на выживание собаки мал.

Коммунальщики в Верхотурье нашли в засыпанную строительным мусором собаку
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#Котята#Мусорный бак#Природа#Ирина Кирилова#Нижний Тагил
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