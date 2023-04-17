Неизвестные выбросили котят в мусорный бак в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Семейная пара отправилась выбрасывать мусор. Подойдя к контейнерной площадке супруги услышали мяуканье. В результате они обнаружили четырех котят. По их словам, на вид им не более двух недель.
Молодые люди забрали их к себе домой. У них имеется кормящая кошка, которая приняла малышей. Теперь супруги ищут для котят хозяев. Когда они подрастут их планируется отдать, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в конце февраля в Верхотурье сотрудники коммунальной службы обнаружили замученную собаку в мусорном баке. Она была засыпана строительным мусором. По их словам, питомца систематически избивали и не кормили. Волонтеры заявляли, что шанс на выживание собаки мал.