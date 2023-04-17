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Почти пять тысяч верующих вышли на улицы Екатеринбурга

17 апреля 2023, 06:16
Фото: 1MI

Почти пять тысяч верующих прошли крестным ходом в Екатеринбурге

Пасхальный крестный ход состоялся в Екатеринбурге. В нем принимали участие тысячи верующих. Во главе шествия был митрополит Евгений Кульберг.

Люди шли по главным улицам Екатеринбурга. По данным Екатеринбургской епархии, в шествии приняли участие порядка 4,7 тысячи человек. Они прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови.

Также в шествии принимали участие передвижная звонница, хоругвеносцы и юные барабанщики-следопыты. Также по улицам пронесли Благодатный огонь, икону, которая побывала на орбите и облетела Землю тысячи раз. Последнюю нес космонавт Олег Артемьев.

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#Ирина Кирилова#Церковь#Храм#Шествие#Крестный ход#Пасха#Свободное время#Екатеринбург
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