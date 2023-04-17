Почти пять тысяч верующих вышли на улицы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Люди шли по главным улицам Екатеринбурга. По данным Екатеринбургской епархии, в шествии приняли участие порядка 4,7 тысячи человек. Они прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови.
Также в шествии принимали участие передвижная звонница, хоругвеносцы и юные барабанщики-следопыты. Также по улицам пронесли Благодатный огонь, икону, которая побывала на орбите и облетела Землю тысячи раз. Последнюю нес космонавт Олег Артемьев.