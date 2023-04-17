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Старинное свидетельство о рождении найдено в макулатуре в Березовском

17 апреля 2023, 09:17
Фото: 1MI
В Березовском в макулатуре, сданной школьниками, нашли старинное свидетельство о рождении.

Это свидетельство о рождении Ольковой Ксении Петровны. Она родилась 13 января 1887 года, рассказала советник директора по воспитанию гимназии № 5 Березовского Юлия Родионова, пишет Е1.

В школе предположили, что, вероятнее всего, родственники сдали документ в макулатуру случайно, так как свидетельство лежало в книге. Раритет нашли сами дети, разбиравшие макулатуру.

Отмечается, что ненужную бумажную продукцию ребята приносили в школу в рамках акции. На переработку отправлялись газеты, журналы и книги, которые не нужны владельцам.

Документ на переработку отправлять не стали. Теперь педагоги ищут родственников женщины, которой принадлежит это свидетельство о рождении.

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#Макулатура#Березовский#Школа#Общество#Свердловская область#Елена Озерова
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