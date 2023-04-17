Старинное свидетельство о рождении найдено в макулатуре в Березовском

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Это свидетельство о рождении Ольковой Ксении Петровны. Она родилась 13 января 1887 года, рассказала советник директора по воспитанию гимназии № 5 Березовского Юлия Родионова, пишет Е1.
В школе предположили, что, вероятнее всего, родственники сдали документ в макулатуру случайно, так как свидетельство лежало в книге. Раритет нашли сами дети, разбиравшие макулатуру.
Отмечается, что ненужную бумажную продукцию ребята приносили в школу в рамках акции. На переработку отправлялись газеты, журналы и книги, которые не нужны владельцам.
Документ на переработку отправлять не стали. Теперь педагоги ищут родственников женщины, которой принадлежит это свидетельство о рождении.