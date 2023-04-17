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Старинное здание бывшей горбольницы горело в центре Екатеринбурга

17 апреля 2023, 06:26
Фото: 1MI
Пожар в старинном деревянном здании первой городской больницы произошел на улице Челюскинцев, 5в в Екатеринбурге. Инцидент случился 16 апреля.

Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Горел мусор, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и три единицы техники.

Здания медицинского городка на улице Челюскинцев — это одни из древних построек Екатеринбурга. Ранее активисты требовали признать их памятником архитектуры. Однако у них ничего не вышло. На данный момент несколько корпусов опустели и на данный момент заброшены.

Напомним, вечером 11 апреля на Старателе сгорел автомобиль Renault Sandero. Предварительно, причиной стал поджог. Один из прохожих стал свидетелем случившегося. По его словам, к машине подъезжали неизвестные. Один их них полил горючей жидкостью машину, а затем ее подожгли.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Горение#Огонь#Больница#Здание#Пожарные#Происшествия#Екатеринбург
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