Старинное здание бывшей горбольницы горело в центре Екатеринбурга

Напомним, вечером 11 апреля на Старателе сгорел автомобиль Renault Sandero. Предварительно, причиной стал поджог. Один из прохожих стал свидетелем случившегося. По его словам, к машине подъезжали неизвестные. Один их них полил горючей жидкостью машину, а затем ее подожгли.