Старинное здание бывшей горбольницы горело в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Горел мусор, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и три единицы техники.
Здания медицинского городка на улице Челюскинцев — это одни из древних построек Екатеринбурга. Ранее активисты требовали признать их памятником архитектуры. Однако у них ничего не вышло. На данный момент несколько корпусов опустели и на данный момент заброшены.
Напомним, вечером 11 апреля на Старателе сгорел автомобиль Renault Sandero. Предварительно, причиной стал поджог. Один из прохожих стал свидетелем случившегося. По его словам, к машине подъезжали неизвестные. Один их них полил горючей жидкостью машину, а затем ее подожгли.