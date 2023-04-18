3,5 тысячи жителей Нижнего Тагила проголосовали за объекты благоустройства

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Сделать это можно путем онлайн-голосования, которое началось 15 апреля. Его инициировал президент Владимир Путин в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Продлится оно до 31 мая. Отдать свой голос можно на сайте za.gorodsreda.ru, сообщили в администрации.
В этом году на суд тагильчан выставлено 4 общественных территории. Набравшая больше всех голосов площадка будет благоустроена.
Известно, что отдать свои голоса активисты могут в том числе на городских субботниках. Там к жителям будут проходить волонтеры, которые предложат проголосовать.