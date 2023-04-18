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3,5 тысячи жителей Нижнего Тагила проголосовали за объекты благоустройства

18 апреля 2023, 10:34
Фото: 1MI
За объекты благоустройства, которые видоизменятся в 2024 году, проголосовали более 3,5 тысяч жителей Нижнего Тагила.

Сделать это можно путем онлайн-голосования, которое началось 15 апреля. Его инициировал президент Владимир Путин в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Продлится оно до 31 мая. Отдать свой голос можно на сайте za.gorodsreda.ru, сообщили в администрации.

В этом году на суд тагильчан выставлено 4 общественных территории. Набравшая больше всех голосов площадка будет благоустроена.

Известно, что отдать свои голоса активисты могут в том числе на городских субботниках. Там к жителям будут проходить волонтеры, которые предложат проголосовать.

Голосование за объекты благоустройства в 2024 году стартовало в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Благоустройство#Благоустройство города#Голосование#Город#Елена Озерова
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