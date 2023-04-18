3,5 тысячи жителей Нижнего Тагила проголосовали за объекты благоустройства

Сделать это можно путем онлайн-голосования, которое началось 15 апреля. Его инициировал президент Владимир Путин в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Продлится оно до 31 мая. Отдать свой голос можно на сайте za.gorodsreda.ru, сообщили в администрации.