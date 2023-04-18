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Published Сегодня, 06:15

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Неизвестные выбросили щенка на лесопилке в Березовском

18 апреля 2023, 06:15
Фото: Волонтерское движение "Подари свое добро"
Щенка, которого бросили на лесопилке, нашли местные жители в Березовском. Животное скулило. По словам очевидцев, щенку не более двух недель.

Ночевал он один в опиле. Кроме того, ему в голову впился клещ, рассказали местные волонтеры. Они заявили, что щенок просидел в опиле два дня.

Питомца волонтеры обогрели и накормили. Теперь ему ищут хозяев.

Напомним, ранее неизвестные выбросили котят в мусорный бак. Это случилось на улице Ленская в Нижнем Тагиле. Животных нашли местные жители, когда отправились выбрасывать мусор. Пока они забрали их к себе, но планируют найти для них хозяев.

Неизвестные выбросили котят в мусорный бак в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Животные#Щенок#Собака#Происшествия#Березовский
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