Неизвестные выбросили щенка на лесопилке в Березовском

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Ночевал он один в опиле. Кроме того, ему в голову впился клещ, рассказали местные волонтеры. Они заявили, что щенок просидел в опиле два дня.
Питомца волонтеры обогрели и накормили. Теперь ему ищут хозяев.
Напомним, ранее неизвестные выбросили котят в мусорный бак. Это случилось на улице Ленская в Нижнем Тагиле. Животных нашли местные жители, когда отправились выбрасывать мусор. Пока они забрали их к себе, но планируют найти для них хозяев.