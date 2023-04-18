Неизвестные выбросили щенка на лесопилке в Березовском

Напомним, ранее неизвестные выбросили котят в мусорный бак. Это случилось на улице Ленская в Нижнем Тагиле. Животных нашли местные жители, когда отправились выбрасывать мусор. Пока они забрали их к себе, но планируют найти для них хозяев.