Предложения сотрудника «Уралмеханобра» на «УГМК-ТЕХНО» получили зеленый свет

Экспертный этап (партнерский день) будет посвящен обсуждению прорывных технологических решений, лучших отраслевых практик и инноваций. В программе партнерского дня примут участие не только представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и представители научной среды — технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.