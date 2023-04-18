Предложения сотрудника «Уралмеханобра» на «УГМК-ТЕХНО» получили зеленый свет

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В 2022 году на конференции «УГМК-ТЕХНО» младший научный сотрудник лаборатории геотехнологии и горных технологических процессов отдела горной науки АО «Уралмеханобр» Анатолий Кульминский предложил ряд технологических решений по проекту краткосрочного планирования подземных горных работ.
Представленная программа рассматривается с использованием современных программных комплексов. Они позволяют оперативно оценить влияние каждого отдельно взятого процесса на всю технологическую цепочку в целом, выявить слабые звенья, произвести корректировку производительности и продолжительности технологических операций и в максимально сжатые сроки просчитать последствия этих изменений на общей производственной картине.
С помощью современного программного обеспечения процесс планирования горных работ существенно облегчается, а эффективность и правдоподобность составляемых циклограмм технологических процессов становится на порядок выше, рассказал автор проекта Анатолий Кульминский.
Конференция «УГМК-ТЕХНО» в моей научной практике далеко не первая. Мне есть с чем сравнивать, ведь я в прошлом году окончил Горный университет и не раз принимал участие в подобных мероприятиях. Уровень организации «УГМК-ТЕХНО» очень высокий. На конференции было много молодых ученых из разных уголков страны, члены экспертных комиссий подобраны профессионально. Плюс ко всему опыт публичного выступления и общения с коллегами однозначно дал толчок для дальнейшего развития в профессиональной сфере, — отметил младший научный сотрудник отдела горной науки АО «Уралмеханобр» Анатолий Кульминский.
Конференция «УГМК-ТЕХНО», организована Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech. Впервые она прошла в 2022 году и сразу стала одной из крупнейших отраслевых конференций в Российской Федерации. Мероприятие стало площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний.
В 2023 году «УГМК-ТЕХНО» пройдет в сентябре и будет состоять из 2 этапов: молодежного и экспертного.
В молодежном этапе примут участие молодые сотрудники предприятий УГМК, компаний горно-металлургического сектора, ученые, аспиранты, студенты вузов и колледжей.
Экспертный этап (партнерский день) будет посвящен обсуждению прорывных технологических решений, лучших отраслевых практик и инноваций. В программе партнерского дня примут участие не только представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и представители научной среды — технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.
Предложенная организаторами конференции тематика работ самая разнообразная: повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надежности процессов и их оптимизация, снижение производственных затрат и рисков.
Чтобы стать участником молодежного этапа «УГМК-ТЕХНО», необходимо пройти регистрацию на сайте конференции: https://ummc-tech.com/ и до 1 июня 2023 года направить в оргкомитет свой доклад.