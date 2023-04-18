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Сестра пропавшего свердловчанина ищет его в ЧВК «Вагнер»

18 апреля 2023, 07:44
Фото: 1MI
Жительница Тольятти Светлана разыскивает своего брата Максима, который исчез из колонии в Свердловской области. Он более трех месяцев не выходит на связь с близкими.

В последний раз, по ее словам, мужчина общался с семьей в декабре 2022 года. Он тогда звонил из колонии. По словам сестры, Максим сообщил, что подписал с ЧВК контракт и 5 января его заберут в Ростовскую область. После этого он перестал выходить на связь. Выплаты семья не получала.

39-летний Максим проживал в Камышлове. У него несколько судимостей. В 2021 году он попал в тюрьму в последний раз. Срок Максим отбывал в колонии строгого режима №52 в поселке Восточный. Там родным сообщили, что такого осужденного у них нет. Сестра отметила, что брата забрали вместе с документами.

Кроме того, женщина обращалась на горячую линию ЧВК. Ей ответили, что, если с семьей не связывались сотрудники «службы 200», значит, брат жив. Там же заявили, что у бойцов по несколько месяцев может не быть связи с родными, пишет Е1.

В пресс-службе ЧВК «Вагнер» ранее сообщали, что больше не будут сообщать о состоянии и местонахождении бойцов через СМИ, так как у каждого бойца имеется возможность связаться с родными и сообщить о себе.

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#Ирина Кирилова#ЧВК "Вагнер"#Пропавшие#Поиск#Происшествия#Свердловская область
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