Сестра пропавшего свердловчанина ищет его в ЧВК «Вагнер»

В последний раз, по ее словам, мужчина общался с семьей в декабре 2022 года. Он тогда звонил из колонии. По словам сестры, Максим сообщил, что подписал с ЧВК контракт и 5 января его заберут в Ростовскую область. После этого он перестал выходить на связь. Выплаты семья не получала.