Шествие «Бессмертного полка» отменили по всей России

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По их словам, было решено уйти от традиционного формата в виде шествия. Теперь планируется его расширить так, чтобы память героев люди чтили в течение всего дня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря движения Ольгу Бабуйлову.
«Бессмертный полк» является международным общественным движением по сохранению памяти о поколении ВОВ. Каждый год участники движения в День Победы проходят колонной по городским улицам. Они несут фотографии своих родственников, которые участвовали в войне, а также записывают о них истории в Народную летопись на сайте движения. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате по причине коронавирусных ограничений.