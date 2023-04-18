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Шествие «Бессмертного полка» отменили по всей России

18 апреля 2023, 09:17
Фото: 1MI
Шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате отменено по всей России. Об этом заявили организаторы акции.

По их словам, было решено уйти от традиционного формата в виде шествия. Теперь планируется его расширить так, чтобы память героев люди чтили в течение всего дня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря движения Ольгу Бабуйлову.

«Бессмертный полк» является международным общественным движением по сохранению памяти о поколении ВОВ. Каждый год участники движения в День Победы проходят колонной по городским улицам. Они несут фотографии своих родственников, которые участвовали в войне, а также записывают о них истории в Народную летопись на сайте движения. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате по причине коронавирусных ограничений.

#Бессмертный полк#Шествие#9 Мая#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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