Шествие «Бессмертного полка» отменили по всей России

«Бессмертный полк» является международным общественным движением по сохранению памяти о поколении ВОВ. Каждый год участники движения в День Победы проходят колонной по городским улицам. Они несут фотографии своих родственников, которые участвовали в войне, а также записывают о них истории в Народную летопись на сайте движения. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате по причине коронавирусных ограничений.