Сотрудник прокуратуры в Нижнем Тагиле уличен в сексе с заключенной в обмен на УДО

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В первый раз мужчина приехал по жалобе заключенной. Однако после этого сотрудники стали его замечать раз в неделю. Это начало вызывать подозрения, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники.
В результате было решено установить прослушку. Оказалось, что осужденная вступила в интимную связь с помощником прокурора. Позднее она это подтвердила. На данный момент в отношении помощника прокурора организована проверка.
По словам источника, девушка не стала писать заявления на мужчину. Кроме того, контакт был добровольным.