TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Изображение материала

Сотрудник прокуратуры в Нижнем Тагиле уличен в сексе с заключенной в обмен на УДО

18 апреля 2023, 11:17
Фото: 1MI
В интиме с заключенной ИК-6 в Нижнем Тагиле уличен помощник прокурора по надзору за исправительными учреждениями. В обмен на связь мужчина обещал женщине, что ее выпустят досрочно на свободу.

В первый раз мужчина приехал по жалобе заключенной. Однако после этого сотрудники стали его замечать раз в неделю. Это начало вызывать подозрения, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники.

В результате было решено установить прослушку. Оказалось, что осужденная вступила в интимную связь с помощником прокурора. Позднее она это подтвердила. На данный момент в отношении помощника прокурора организована проверка.

По словам источника, девушка не стала писать заявления на мужчину. Кроме того, контакт был добровольным.

Начальник отдела ГИБДД в Ивделе задержан при получении взятки
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Прокуратура#Колония#Заключенные#Проверка#Общество#Нижний Тагил
Подпишитесь
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
Вчера, 16:54
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Вчера, 05:44
Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
Сегодня, 12:24
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Вчера, 07:13
Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Сегодня, 09:46