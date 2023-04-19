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Четыре дома горели в селе под Сысертью

19 апреля 2023, 10:50
Фото: МЧС по Свердловской области
В селе Щелкун под Сысертью разгорелся пожар, который тушат огнеборцы. Спасателям о ЧП стало известно в 12.00 19 апреля. Горели два частных дома, два садовых дома и надворные постройки на улице Ленина.

Скорость ветра способствовала оперативному распространению пламени. Общая площадь пожара составила 680 м.кв, сообщили в МЧС по Свердловской области.

Тушение пожара было осложнено удаленностью водоисточников. В результате подвоз воды был организован с расстояния 1,5 километра. Спасатели делают все возможное, чтобы скорее потушить пламя. О пострадавших информации не поступало.

Для координации действий сил и средств пожарных был создан оперативный штаб. Пожар тушат 28 спасателей.

В 14:50 открытое горение на месте пожара было ликвидировано. Дознаватели будут устанавливать причину возгорания.

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#Елена Озерова#Пламя#Пожар#Дома#Пожарные#Происшествия#Свердловская область
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