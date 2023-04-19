Четыре дома горели в селе под Сысертью

Скорость ветра способствовала оперативному распространению пламени. Общая площадь пожара составила 680 м.кв, сообщили в МЧС по Свердловской области.



Тушение пожара было осложнено удаленностью водоисточников. В результате подвоз воды был организован с расстояния 1,5 километра. Спасатели делают все возможное, чтобы скорее потушить пламя. О пострадавших информации не поступало.



Для координации действий сил и средств пожарных был создан оперативный штаб. Пожар тушат 28 спасателей.