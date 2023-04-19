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Многочисленных салютов на 9 мая в Екатеринбурге не состоится

19 апреля 2023, 13:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге отменены салюты в честь 9 мая. Вместо трех, как это было годом ранее, состоится только один.

Известно, что салют будет запущен на акватории городского пруда, сообщает Ура.ру со ссылкой на мэрию.

Екатеринбуржцы увидят фейерверк в 22:30. А до него в городе состоится концерт в Историческом сквере.

Напомним, что 9 мая 2022 года в Екатеринбурге было запущено три фейерверка в честь праздника Победы. Их запускали на акватории городского пруда, Уралмаше и в Академическом районе города.

На эти цели из бюджета города потратили 4,5 миллионов рублей. Также в том году часть салюта в центре города долетела до толпы людей, напугав их.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Салют#Фейерверк#9 Мая#Общество
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