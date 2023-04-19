Многочисленных салютов на 9 мая в Екатеринбурге не состоится

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Известно, что салют будет запущен на акватории городского пруда, сообщает Ура.ру со ссылкой на мэрию.
Екатеринбуржцы увидят фейерверк в 22:30. А до него в городе состоится концерт в Историческом сквере.
Напомним, что 9 мая 2022 года в Екатеринбурге было запущено три фейерверка в честь праздника Победы. Их запускали на акватории городского пруда, Уралмаше и в Академическом районе города.
На эти цели из бюджета города потратили 4,5 миллионов рублей. Также в том году часть салюта в центре города долетела до толпы людей, напугав их.