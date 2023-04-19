Пропавшая после смерти матери 3-летняя девочка в Балашихе найдена мертвой

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
На теле девочки есть травмы, которые характерны при падении с высоты. Предварительно известно, что, упав, она еще некоторое время была жива. Девочка отползала от матери, поэтому ее не сразу нашли, сообщает SHOT.
Ребенка искали трое суток. Известно, что мать воспитывала девочку одна. Она недавно приехала из Луганска в Москву и сняла в Балашихе квартиру, пишет «КП-Екатеринбург».
Женщине было 38 лет, долгое время она страдала от депрессии. В поисках ребенка полицейские обошли все квартиры в доме, а также всю прилегающую территорию – они знали, что девочка где-то здесь, так как на камерах видеонаблюдения было видно, что она зашла с мамой в подъезд и более не выходила.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, сопряженное с похищением человека».