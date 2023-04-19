Пропавшая после смерти матери 3-летняя девочка в Балашихе найдена мертвой

Женщине было 38 лет, долгое время она страдала от депрессии. В поисках ребенка полицейские обошли все квартиры в доме, а также всю прилегающую территорию – они знали, что девочка где-то здесь, так как на камерах видеонаблюдения было видно, что она зашла с мамой в подъезд и более не выходила.