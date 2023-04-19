Силовик в Асбесте спас гулявшего раздетым по улице 3-летнего ребенка

Денис закутал ребенка в свою куртку, пришел с ним к себе домой и сразу вызвал полицию и скорую помощь. По словам прибывших медиков, счет шел на минуты. Если бы ребенок пробыл на улице еще немного, его не удалось бы спасти, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.