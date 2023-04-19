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Силовик в Асбесте спас гулявшего раздетым по улице 3-летнего ребенка

19 апреля 2023, 07:24
Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области
Замерзающего трехлетнего ребенка в Асбесте, который был на улице раздетым, спас сотрудник Росгвардии Денис Кудрявцев. За это он награжден медалью «За спасение».

Денис закутал ребенка в свою куртку, пришел с ним к себе домой и сразу вызвал полицию и скорую помощь. По словам прибывших медиков, счет шел на минуты. Если бы ребенок пробыл на улице еще немного, его не удалось бы спасти, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Родители малыша заметили его отсутствие только через 1,5 часа, когда вернулись домой и увидели автомобили экстренных служб. Инцидент случился в начале декабря 2022 года.

Напомним, ранее в Алапаевске полицейский помог пенсионеру, который чуть не сгорел заживо в собственном доме. Мужчина возвращался домой и увидел пожар. Он сразу бросился на помощь.

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#Ирина Кирилова#Дети#Полиция#Росгвардия#Спасение#Происшествия#Асбест
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