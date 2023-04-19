УФАС: точка в вопросе об увеличении тарифов в Свердловской области не поставлена

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Она отметила, что в ведомство поступило множество жалоб на рост тарифов. По словам жителей региона, услуги подорожали на 9-11%. Однако у УФАС полномочий для решения этой проблемы нет, заявила Воробьева в ходе пресс-конференции.
Так, решить вопрос могут только ФАС РФ и РЭК Свердловской области. Поэтому заявления перенаправляются либо в федеральный орган, либо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и РЭК региона.
На наш взгляд, точка в этом вопросе еще не поставлена, — заявила Воробьева.
Напомним, в декабре 2022 года были повышены тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области. Тогда регион занял третье место по России по уровню ставок на капремонт. С 2 января 2023 года сумма выросла на 40% и составила 14,31 рубля за один квадратный метр. Также было отменено действие ночного тарифа на свет в выходные и праздничные дни.