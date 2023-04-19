УФАС: точка в вопросе об увеличении тарифов в Свердловской области не поставлена

Напомним, в декабре 2022 года были повышены тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области. Тогда регион занял третье место по России по уровню ставок на капремонт. С 2 января 2023 года сумма выросла на 40% и составила 14,31 рубля за один квадратный метр. Также было отменено действие ночного тарифа на свет в выходные и праздничные дни.