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УФАС: точка в вопросе об увеличении тарифов в Свердловской области не поставлена

19 апреля 2023, 11:04
Фото: 1MI
Ситуация с увеличением тарифов в Свердловской области, которая произошла прошлой весной, пока еще не решена. Об этом рассказала замруководителя УФАС по Свердловской области Екатерина Воробьева.

Она отметила, что в ведомство поступило множество жалоб на рост тарифов. По словам жителей региона, услуги подорожали на 9-11%. Однако у УФАС полномочий для решения этой проблемы нет, заявила Воробьева в ходе пресс-конференции.

Так, решить вопрос могут только ФАС РФ и РЭК Свердловской области. Поэтому заявления перенаправляются либо в федеральный орган, либо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и РЭК региона.

На наш взгляд, точка в этом вопросе еще не поставлена, — заявила Воробьева.

Напомним, в декабре 2022 года были повышены тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области. Тогда регион занял третье место по России по уровню ставок на капремонт. С 2 января 2023 года сумма выросла на 40% и составила 14,31 рубля за один квадратный метр. Также было отменено действие ночного тарифа на свет в выходные и праздничные дни.

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#УФАС#Тарифы#ЖКХ#Оплата#Экономика#Свердловская область#Ирина Кирилова
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