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Пропавшую в Екатеринбурге женщину ищут и в других регионах

20 апреля 2023, 10:33
Фото: "Лиза Алерт"
34-летнюю Марию Климову, которая пропала в Екатеринбурге, разыскивается теперь и в других регионах. Пропала женщина 13 апреля и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Известно, что Мария приехала в Екатеринбург из Волгограда. После пропажи она может находиться где угодно, пишет «КП-Екатеринбург». На момент пропажи на Марии была надета розовая куртка, бордовая футболка, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак черного цвета.

Пропавшую ищут как правоохранительные органы, так и волонтеры.

Всех тех, кто знает что-либо о том, где находится Мария, просят сообщить в правоохранительные органы.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Пропала#Поиск#Женщина#Происшествия
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