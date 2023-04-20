Пропавшую в Екатеринбурге женщину ищут и в других регионах

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Известно, что Мария приехала в Екатеринбург из Волгограда. После пропажи она может находиться где угодно, пишет «КП-Екатеринбург». На момент пропажи на Марии была надета розовая куртка, бордовая футболка, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак черного цвета.
Пропавшую ищут как правоохранительные органы, так и волонтеры.
Всех тех, кто знает что-либо о том, где находится Мария, просят сообщить в правоохранительные органы.